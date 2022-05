Efraim Morais nega acusação de ter contratado 52 funcionários fantasmas

Foto: José Cruz/ABr Efraim Morais

“Aqui, no Senado, tem-se revelado uma prática diferenciada: as denúncias são jogadas ao vento, e cabe a nós buscar comprovar a nossa inocência”, reclamou Morais. “O que a revista Veja insiste em chamar de fantasmas são paraibanos idôneos, com residência fixa e telefone para contatos", afirmou.No último final de semana, a revista publicou reportagem em que diz ter tido acesso a uma planilha de computador em que estariam listados os “fantasmas do senador”. “Ao lado de cada nome, há o padrinho político, o cargo, a lotação e a data da contratação do 'servidor'. Tudo bem detalhado, mostrando que Efraim tinha total controle da máquina política que montou. Só em salários, os fantasmas custaram aos cofres públicos R$ 6,7 milhões ao longo dos quatro anos em que o senador ocupou a primeira-secretaria”, diz trecho da reportagem.Efraim afirmou que os funcionários ditos como fantasmas são assessores parlamentares que exercem função política no estado.Fonte: Agência Brasil