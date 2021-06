Paixão de Cristo: grupos de São Gonçalo ganham o estado

Fotos: Divulgação Grupo Tesga comemora 35 anos nesta Páscoa.

O grupo Tesga conta com a emoção do público desde 1974. Na opinião do adaptador do texto e diretor do espetáculo, Max Daniel, o grupo tem se profissionalizado a cada ano.“Antes éramos um grupo evangelizador, agora somos mais teatral, embora sempre com o caráter evangelizador”, disse o integrante da equipe de 60 pessoas, dentre os quais 15 são atores.Deixando de lado o amadorismo, decidiram primar por uma boa dublagem e efeitos especiais, incluindo show pirotécnico ao final da peça, na ressurreição do Cristo.O presidente da Fundação Cultura de São Gonçalo do Amarante, Alexandre dos Santos, concorda. “Com um certo tempo os grupos começaram a viajar para fora com cenário e indumentárias enriquecidas”, disse, ao informar que aproximadamente R$ 20 mil serão investidos nas festividades da semana religiosa.“Eu sou fiel ao texto da Bíblia, ele é todo épico. O que muda são as cenas, como uma em que Satanás mostra o futuro a Jesus – por meio de placas de Brecht – que são os maus contemporâneos”, disse o diretor do Tesga.A proposta deste grupo é mostrar o século 21 como o apocalipse. Drogas, homossexualismo, prostituição e impunidade são falhas na sociedade apontadas por Max Daniel como os males do século, embora o maior deles seja a ansiedade, “um mal que quase todo mundo tem e gera diversas doenças tanto físicas, quanto psíquicas”.8h – Entrega do peixe a 12 mil famílias na cidade.19h30 – Celebração Penitencial19h30 – Missa da Ceia do Senhor e Lava Pés – Adoração do Santíssimo Sacramento7h às 15h - Adoração do Santíssimo Sacramento com as Pastorais15h - Celebração da Paixão e Procissão do Senhor Morto19h30 - Via Sacra e Celebração Solene20h - Procissão do Fogo Novo e Missa de Aleluia7h30 - Missa na Capela de Santa Terezinha18h - II Ressurgir19h30 – Missa de PáscoaEncenação da Paixão de Cristo – Grupo GruteuLocal: Quadra de esportes – RegomoleiroHora: 19h30Encenação da Paixão de Cristo – Grupo GrutegLocal: Clube dos Correios - AmaranteHora: 19h30Encenação da Paixão de Cristo – Grupo GrutegLocal: Terminal de ônibus – GolandimHora: 19h30Encenação da Paixão de Cristo – Grupo ExpressarteLocal: Poço de PedraHora: 19h30Encenação da Paixão de Cristo – Grupo TesgaLocal: Igreja Matriz - Centro da CidadeHora: 19h30Encenação da Paixão de Cristo – Grupo GruteuLocal: Igreja Matriz - Centro da CidadeHora: 19h30