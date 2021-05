UnP quer reformulação da Lei de Imprensa Obrigatoriedade do diploma também pode ser banida. Opiniões são divergentes.

Jornalistas e acadêmicos da área de Comunicação Social em todo o país esperam pela extinção da Lei de Imprensa, Lei 5.250/67, que rege a profissão. Entretanto, a opinião diverge com relação a não-obrigatoriedade do diploma.



Na opinião da diretora da escola de Comunicação e Arte da Universidade Potiguar (UnP), Valéria Credídio, é inaceitável que uma lei criada durante a Ditadura Militar dite as regras de profissionais que trabalham diretamente com a liberdade de expressão.



“Pode até se construir uma nova lei, mas, pelo contexto histórico, a lei em vigor não deveria mais existir”, declarou.



Diploma

O colunista social Ranier Lira é a favor da decisão. Ele trabalha com jornalismo há 15 anos no município de Parnamirim sem ter cursado a graduação, mas admite a importância do estudo.



“Não me considero menos do que nenhum jornalista formado, e acho que sou melhor do que alguém que acabou de sair da faculdade”, disse. “Tirei minha DRT (registro profissional) este ano porque estou fazendo assessoria de imprensa e precisava”, explicou.



Já Valéria Credidio fica ao lado da Federação Nacional de Jornalistas (Fenaj), que se posiciona contra a queda do diploma.



“A obrigatoriedade do diploma garante um jornalismo de qualidade, ético e de responsabilidades”, acredita. “O que se prega é que basta saber escrever e querer expressar opinião, mas o papel principal do jornalista é transmitir a informação com isenção”.



Outra situação relevante levantada pela diretora foi a possibilidade de empresários darem preferência a profissionais que não tenham a formação por não possuírem piso para essa função.



“Os donos de veículos podem querer pagar o quanto quiserem para essas pessoas. Não estamos isentos disso”, ressaltou.



O Supremo Tribunal Federal (STF) divulgou nesta semana que o julgamento da Lei 5.250/67, a Lei de Imprensa, deverá ser retomado apenas no dia 22 de abril. O caso da obrigatoriedade do diploma só será discutida após o termino da reformulação da Lei.