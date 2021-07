Ex-secretários culpam Urbana e atual gestão pelo acúmulo de insumos

Fotos: Júlio Pinheiro

A ex-secretária Aparecida França, que passou a maior parte da gestão de Carlos Eduardo ocupando a SMS, afirma que nunca houve a compra de medicamento ou qualquer outro insumo pela pasta que não tivesse, no mínimo, dois anos de validade. De acordo com a ex-gestora, os descartes dos medicamentos vencidos variam de 10% a 20% de todo o material adquirido, previstos pela ANVISA.Segundo Aparecida França, as imagens do galpão assustaram os ex-gestores e supostamente não estaria daquela forma até o fim da gestão de Carlos Eduardo. Além disso, também garantiu que não foram mostrados os locais onde há oito salas climatizadas para conservar os insumos.“Fazíamos visitas regulares ao local e nunca tiveram gatos ou outras coisas como as que foram mostradas. Também não havia aquela desorganização que está lá. E acho estranho que não tenham mostrado as oito salas climatizadas que existem no local, com freezers e geladeiras”, garante.Adquirido em 2007, o depósito dos medicamentos teria sido vistoriado pela vigilância sanitária antes de chegarem os medicamentos e houve a liberação para que o local fosse utilizado para armazenar os insumos da secretaria de Saúde. No mesmo ano ocorreu a auditoria do Ministério da Saúde. Contudo, o resultado demorou quase um ano para ser enviado aos membros da Prefeitura.Realizada em outubro de 2007, apenas em agosto de 2008 a Prefeitura teria sido informada da necessidade de fazer adequações na estrutura, como o forro de PVC no teto do local, adequação da rede elétrica e aquisição de condicionadores de ar. Entretanto, os membros da gestão passada dizem que não havia alertas sobre a possibilidade prejudicar a qualidade dos insumos.“Como eles demoraram quase um ano para dar a resposta, fizemos os processos licitatórios de maneira natural, sem urgência. Apesar disso, a atual gestão não deu prosseguimento ao que deixamos finalizado em duas das três licitações”, explicou a secretária adjunta Mariza Sandra.O ex-secretário Edmilson Albuquerque informou que toda a rede elétrica para o local já está adequada para receber os condicionadores de ar, que também estariam disponibilizados. O único problema que ainda necessitaria da contratação de uma empresa é o teto do local.“A empresa que venceu a licitação, em novembro de 2008, desistiu porque teve medo de ficar sem receber nessa administração. A segunda colocada também. Mas como a Saúde está com estado de calamidade decretado, em 10 dias poderia se resolver o problema da estrutura, o que não foi feito”, queixou-se o ex-secretário.A coleta dos medicamentos vencidos, ainda de acordo com os ex-gestores, não é realizada há um ano. Além disso, os auxiliares de Carlos Eduardo também acusam a Prefeitura de não realizar os repasses dos medicamentos e insumos aos postos de Saúde desde o início desta administração.“Tudo isso faz com que o acúmulo seja enorme. Enviamos cinco requerimentos à Urbana, durante a gestão passada, cobrando o recolhimento dos insumos vencidos, mas isso não ocorreu. Mas não é uma questão de dizer quem é o culpado, mas também pode haver medicamentos que venceram nessa gestão”, declarou Edmilson Albuquerque.O ex-secretário também garante que no ano passado não houve qualquer inceneração de medicamentos da Secretaria Municipal de Súde. "Se não houve recolhimento, como houve essa incineração? É muito estranho que se diga isso, mas não se diga a quantidade de remédios que estão vencidos, e várias outras informações que não são passadas", questionou.