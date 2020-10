MP recomenda que Macaíba coloque unidades de saúde para funcionar A Promotoria afirma que muitos atendimentos ambulatoriais, que são responsabilidade do Município, estão sendo destinados ao Walfredo Gurgel.

O Ministério Público, através da Promotoria de Saúde, recomendou que a Prefeitura de Macaíba, em um prazo de 20 dias, mantenha funcionando as unidades básicas de saúde, inclusive os casos de urgência e emergência. A determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quarta-feira (11).



O Centro de Apoio às Promotorias de Defesa da Cidadania mostrou na publicação que o Hospital Walfredo Gurgel tem realizado muitos atendimentos de atenção básica originários de Macaíba. A ausência de acolhimento nos postos de saúde do município deixa o hospital sem poder exercer sua real função de urgências e emergência.



Baseado na superlotação do Walfredo, que conta com colaboração dos pacientes de Macaíba, o Ministério Público também solicitou à Secretaria de Saúde local que em até 90 dias garanta o atendimento 24h das doenças que se agravarem.



A assessoria do Walfredo não pode, neste momento, informar quantas pessoas chegam à unidade diariamente.