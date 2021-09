Programa habitacional terá início no RN só em maio “Minha Casa, Minha Vida”, desenvolvido pelo Governo Federal, terá início no Estado apenas no dia 4 do próximo mês.

As inscrições do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, desenvolvido pelo Governo Federal, terão início no Rio Grande do Norte apenas no dia 4 de maio. Nas cidades do Sul do Brasil, milhares de pessoas já se espremem em filas em busca de uma vaga para o financiamento junto a Caixa Econômica Federal.



Aqui no Estado, dez cidades serão contempladas com o plano habitacional. De acordo com o programa, os beneficiados com o financiamento, com renda de 0 a 3 salários mínimos, irão pagar uma prestação de R$ 50.



No total, para o Rio Grande do Norte serão 19 mil unidades, divididas nas cidades de Ceará-Mirim, Parnamirim, Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Mossoró, Natal, Nísia Floresta, São Gonçalo do Amarante e São José de Mipibu.



No entanto, de acordo com o diretor da Companhia Estadual de Habitação, Damião Pita, outras prefeituras do interior podem assumir um projeto desse tipo isoladamente.



Ele informou ainda que o Governo do Estado já começou a fazer um levantamento com os funcionários que ganham de 0 a 3 salários, tendo em vista que eles terão prioridade no início das inscrições, sejam servidores civis ou militares.



Apesar da prioridade no início da inscrição, a Caixa Econômica Federal informou que os financiamentos não serão feitos pela ordem de inscrição e sim pela análise dos dados. Portanto, não há necessidade de correria.



Os locais de inscrição serão informados por cada prefeitura das dez cidades, provavelmente, na primeira semana de maio.