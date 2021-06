Lecy Gadelha quer mais tempo para resolver problemas da SMS

Maiara Felipe

Lecy Gadelha, que assumiu a secretaria na última quarta-feira (1º), explicou que os três meses do decreto foram suficientes apenas para realizar um levantamento sobre a situação do órgão, que segundo ela, está com “problemas de A a Z”. Não há estrutura física nas 82 unidades de saúde, falta material para trabalho, medicamentos e profissionais da área, inclusive médicos.

O principal ponto do estado de calamidade pública é permitir à secretaria contratar sem licitação. Na semana passada, depois da divulgação de toneladas de medicamento e insumos estragados do depósito do órgão, a secretária providenciou novas mercadorias para abastecer as unidades. Além disso, será construído um novo local para guardar as mercadorias, já que o atual não tem climatização e a temperatura chega a 53 graus, em alguns momentos.

Para tentar minimizar a falta de médicos, a secretaria está convocando os últimos aprovados no concurso público. Ao todo foram chamados 92, porém somente 67 apareceram. Um das obras da nova gestão foi a reabertura da Unidade de Saúde Mista de Mãe Luiza, que não possui pediatras na escala, especialidade que possui o principal déficit de pessoal.

Sobre as maternidades Leide Morais (recém inaugurada) e Quintas (reaberta este ano), Lecy Gadelha confirma as dificuldades. O centro cirúrgico do Hospital da Mulher, que nunca funcionou, deverá ser ativado dentro do prazo do novo decreto. Quanto a maternidade das Quintas, serão comprados os equipamentos que estão faltando e profissionais serão contratados.

Preocupada com o bom funcionamento do Sistema Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que está sendo prejudicado pela falta de condições dos pronto-atendimentos, a SMS está tentando resolver problemas crônicos das unidades.

Mãe Luiza - Segundo a secretária, a escala de médicos será completa ainda está semana. Mas, em alguns momentos, não haverá pediatras e clínicos substituíram esse espaço.

Cidade Satélite – Para poder reformar a unidade, o ambulatório funcionará em um prédio na avenida Xavantes.

Sandra Celeste – Funcionando de forma precária no corredor do pronto-atendimento da Cidade da Esperança, a unidade de urgência infantil sofrerá mudanças. Um casa foi alugada na avenida Jaguarari, onde todos os serviços serão concentrados. Até o presente momento, o prédio original do Sandra Celeste, na avenida Bernardo Vieira não foi reformado.



Os postos dos bairros Pajuçara e Rocas ainda passaram por avaliação para saber suas demandas.