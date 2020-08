Polícia prende homem acusado de atirar em turista italiano

A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira (6), em uma pousada na praia de Ponta Negra, Tales David Souza da Costa, 22 anos, acusado de ter atirado no turista italiano Giuseppe Azzola, 49, na madrugada de quinta-feira (5).



Na casa do acusado, que já responde por outros crimes de assalto e recepção, a polícia encontrou vários objetos roubados que foram reconhecidos por meio de denúncias.



Tales David Souza teria atirado no turista Giuseppe Azzola após tentar assaltá-lo. O italiano caminhava com amigos em Ponta Negra quando foi abordado e se assustou.



O assaltante atirou no abdomen do turista, que foi encaminhado para o Hospital Walfredo Gurgel.