Superávit comercial no início de março é maior que em 2008 Exportações registraram saldo de 284 milhões de dólares sobre importações. Média diária é maior que a do ano passado, mas inferior a fevereiro.

A primeira semana do mês de março registrou um superávit de 284 milhões de dólares no comércio exterior do Brasil. No período, foram exportados US$ 2,682 bilhões e importados US$ 2,398 bilhões pelas empresas do País.



O saldo positivo apresentou uma média diária 15,0% superior à registrada em março de 2008, porém 42,1% inferior à media de fevereiro, cujo superávit total foi de 1,7 bilhão de dólares.



As exportações caíram 14% em relação à média de março de 2008 e se manteve estável na comparação com o último mês de fevereiro, apresentando um pequeno acréscimo de 0,7%.



A queda maior foi nas importações, com variação negativa de 17,5% sobre a média do mesmo mês do ano passado, mas com crescimento de 10,4% em relação a fevereiro.



Já no acumulado do ano, as exportações registraram 22 bilhões de dólares até o dia 8 de março, 21,3% a menos que no mesmo período do ano passado.



Já o saldo comercial, de US$ 1,527 bilhão até agora, em 2009, é em média 1% menor que o de 2008.