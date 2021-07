Copa do Brasil: Corinthians pode enfrentar o ABC nas oitavas-de-final O time paulista bateu o Misto-MS na "ida" da segunda fase, eliminou o jogo de volta e espera o vencedor de Atlético-PR x ABC.

Na rodada desta quarta (15) na Copa do Brasil, válida pela segunda fase da competição, o Corinthians venceu o Misto-MS na casa do adversário - 2 a zero no jogo de "ida", gols de Chicão e André Santos, tudo marcado no segundo tempo.



Agora, o Corinhians aguarda o vencedor de Atlético-PR x ABC. A definição será na próxima quarta (22) em Curitiba. Na "ida", no Frasqueirão, deu empate (2 a 2).



Outro que se claassificou na "ida" foi o Vasco, que venceu o Central-PE, 3 a zero - gols de Rodrigo Pimpão (2) e Alan Kardec. Já pelas partidas de "volta", o Vitória e o Coritiba se classificaram para as oitavas-de-final.



Nesta quinta (16) estão previstos pela série de "ida" Águia-PA x Fluminense; e, pela "volta", Goiás x Brasiliense e Botafogo x Americano.



Eis os demais resultados desta quarta (15):



Ida

Icasa-CE 0 x 0 Confiança-SE

Misto-MS 0 x 2 Corinthians-SP*

Fortaleza-CE 2 x 1 Paraná-PR

Central-PE 0 x 3 Vasco-RJ*

Guaratinguetá-SP 2 x 2 Atlético-MG

Criciúma-SC 2 x 2 Náutico-PE



Volta

Vitória-BA* 1 x 1 Juventude-RS

Coritiba-PR* 0 x 0 Bahia-BA



(*) Classificados