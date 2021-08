Caixa Econômica cria cartão para financiar produtos da linha branca A chamada linha branca são geladeiras, fogões e máquinas de lavar. A Caixa já conta com um cartão para financiar eletrodomésticos desse setor.

A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Coelho, disse hoje (21) que o banco já tem novas formulações para a linha branca que teve o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) reduzido recentemente pelo governo.



A chamada linha branca são geladeiras, fogões e máquinas de lavar. A Caixa já conta com um cartão para financiar eletrodomésticos desse setor.



A presidente da Caixa informou ainda que a grande contribuição da instituição será fazer parcerias com as redes de varejo para facilitar que o consumidor vá direto em uma loja, escolha o produto e tenha acesso ao crédito da Caixa.



“Estamos estudando novos orçamentos para empréstimos, já a partir da nova redução agora que o governo fez do IPI dos eletrodomésticos”, disse Maria Fernanda.



Ela afirmou também que as pesquisas do Procon já evidenciam que as taxas da Caixa Econômica são as menores do mercado tanto na parte comercial quanto na parte de eletrodomésticos e também na área habitacional. Segundo Maria Fernanda, a Caixa está fazendo estudos para ver a melhor maneira para que consumidores possam acessar esses recursos. “Tentamos cada vez mais facilitar o acesso ao crédito”.