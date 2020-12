CBF divulga nova forma de disputa das Séries C e D

Vlademir Alexandre ASSU está entre os times que vão disputar a série D do Brasileiro.

Na Série D, serão 10 grupos de quatro clubes cada (em lugar de oito grupos de cinco), definidos regionalmente, classificando-se dois por grupo; seguem-se disputas eliminatórias (na sequência 20/10/8/4/2 clubes) até que se conheça o campeão. Os quatro clubes que ascenderão à Série C serão os semifinalistas da Série D.A composição dos grupos será informada tão logo sejam encerrados os campeonatos estaduais. A diretoria técnica da CBF está prometendo para os próximos dias as diretrizes definitivas da competição. Estão mantidas as datas de início de cada campeonato.Veja composição da Série C:Rio Branco/ACSampaio Corrêa/MALuverdense/MTÁguia de Marabá/PAPaysandu/PAASA/ALCRB/ALConfiança/SEIcasa/CESalgueiro/PEGama/DFAmérica/MGMixto/MTItuiutaba/MGGuaratinguetá/SPMarília/SPMarcílio Dias/SCCriciúma/SCBrasil/RSCaxias/RS