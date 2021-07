Paulo Davim apoia abertura da CEI mista dos medicamentos

Cedida Paulo Davim se mostra favorável a abertura da CEI mista.

, ao ser questionado sobre o seu interesse na proposta apresentada pelo vereador Ney Júnior do DEM, que quer unir as duas Casas na investigação dos responsáveis pelo estrago de medicamentos no depósito da Secretaria Municipal de Saúde.Davim explicou que o assunto também interessa aos deputados porque envolve dinheiro dos cofres estaduais. “O governo repassa os recursos para a compra de medicamentos pelo município”, ressalta.O autor da proposta, Ney Júnior, informou que oficializará o requerimento para abertura da CEI na tarde desta quarta-feira (15), na Câmara Municipal de Natal. Depois da aprovação na CMN, ela seguirá para a Assembleia Legislativa e sua instalação deve depender de um entendimento entre os presidentes das duas casas. Robinson Faria, presidente da AL está viajando.A denúncia feita pelo portalno início de abril ganhou repercussão nacional. No dia 2 deste mês, auditores do Ministério da Saúde e Prefeitura de Natal descobriram um enorme galpão com remédios vencidos.