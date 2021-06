Governo se reúne com BNDES para solicitar linhas de crédito Reunião para tratar do assunto acontecerá na segunda-feira (13) no Rio de Janeiro.

Em tempos de crise, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte estuda novas possibilidades de garantir linhas de crédito para os empresários. Para isso, na próxima segunda-feira (13), a governadora Wilma e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Segundo de Paula irão se reunir com os diretores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) paras discutir a implementação do Programa Revitaliza no Estado.



O Programa nacional atua no financiamento de empresas em setores da economia, agregando valor ao produto regional, no caso das pedras ornamentais, beneficiamento de madeira, beneficiamento de couro, calçados e artefatos de couro, têxtil, de confecção, inclusive linha lar, móveis de madeira, frutas (in natura ou processadas), cerâmicas, softwares e prestação de serviços de tecnologia da informação e bens de capital.



O Revitaliza também fortalece a marca das empresas na medida em que melhora os métodos da produção e na qualidade do produto. Entre os setores mais beneficiados estão o agronegócio, a indústria e o comércio.