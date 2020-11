Satiagraha era “missão da presidência”, diz Protógenes Queiroz Blog do jornalista Josias de Souza revela trechos do depoimento do delegado da PF, no qual ele fala da operação que prendeu Daniel Dantas.

Trechos do depoimento prestado pelo delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz, na Procuradoria da República, foram divulgados hoje (14) no blog do jornalista Josias de Souza.



Segundo o responsável pela operação Satiagraha, o Palácio do Planalto teve participação no pedido de investigações que resultaram na prisão do banqueiro Daniel Dantas.



O depoimento foi prestado na noite de 12 de setembro de 2008, aos procuradores Gustavo Peçanha, Lívia Nascimento Tinôco e Vinícius Fernando Alves Fermino, que vêm apurando supostos desvios de conduta cometidos na ação policial.



E, de acordo com Josias, as informações foram obtidas pelo repórter Expedito Filho.

.

Além de afirmar que a Satiagraha “era uma missão determinada pela Presidência da República”; Protógenes acrescenta que o destinatário da ordem foi “o DPF [delegado da Polícia Federal] Paulo Lacerda” e que as “informações foram repassadas pela Abin" ao governo.



Protógenes foi afastado do comando da Satiagraha após as denúncias de abusos. A operação levou o banqueiro Daniel Dantas à prisão, mas este foi solto logo depois por decisão do presidente do STF, ministro Gilmar Mendes.