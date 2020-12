Judas reafirma dificuldades em trazer jogadores para estadual Presidente do ABC diz que diretoria continua trabalhando, mas será difícil nomes de peso antes da série B.

O presidente do ABC, Judas Tadeu, não está muito confiante em fechar contratações de peso ainda para o campeonato estadual. O prazo para as novas inscrições é até a próxima sexta-feira (27), último dia útil antes da sexta rodada do campeonato estadual. Segundo Tadeu, preço das recisões inviabiliza negociações.



Mesmo após a saída de Marcos Paraná, Judas diz que a expectativa é que o meia Walter Minhoca, que tem pré-contrato assinado para a série B, não seja liberado a tempo do estadual. “O pessoal só vem se pagar a multa. É difícil encontrar outro caso como o de (Valdir) Papel”, queixa-se o presidente.



O atacante Valdir Papel, que chegou na madrugada da quarta-feira (18) a Natal, havia acabado de rescindir o seu contrato com o Bragantino e veio sem custos para o ABC.