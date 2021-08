Tesouro transfere R$ 244 milhões para os municípios Recursos complementam a cota do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referente a abril.

O Tesouro Nacional transferiu ontem (20) uma parcela de R$ 244,010 milhões aos municípios para complementar a cota do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referente a abril, informou o presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski.



Ele disse que a parcela maior, no valor de R$ 2,054 bilhões, foi repassada no dia 10 deste mês. Com o adicional de hoje, o FPM de abril soma R$ 2,298 bilhões. Esse valor corresponde, segundo ele, a um aumento de 1% sobre a previsão inicial do Tesouro, que era de R$ 2,274 bilhões.



Ziulkoski mencionou que a transferência da cota adicional do FPM no mês foi 14,5% menor do que a previsão de R$ 285 milhões,e um pouco menor também que os R$ 250,558 milhões do mês anterior.



A redução indica, segundo ele, que “a queda de arrecadação dos dois impostos que compõem o FPM [Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados] continua acentuada”.



No entender dele, os números mostram que a retomada da atividade econômica não está acontecendo na velocidade estimada pelo governo e reafirma o alerta de que “os prefeitos precisam estar atentos à necessidade de fazer ajustes para manter o equilíbrio de suas contas”.