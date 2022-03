MPBeco lança DVD da 3ª edição Quarto Festival de Música do Beco da Lama começa neste sábado (16) e a final será em 30 de maio.

O Festival de Música do Beco da Lama, o MPBeco, lança nesta quinta-feira (14) o DVD gravado ao vivo com os finalistas da edição de 2008.



O evento será no Colégio Ciências Aplicadas, a partir das 19h.



Na ocasião, será sorteada a ordem de apresentação das músicas do 4º MPbeco, que começa neste sábado (16).



Os organizadores do evento adiantam que este ano também haverá gravação de DVD, que será acrescido de um making of.



O Festival tem o patrocínio da Cosern, da Destaque Promoções e do Colégio Ciências Aplicadas.