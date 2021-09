Concurso da Polícia Civil deverá mesmo ser adiado

Thyago Macedo Cícero Martins apresentará decisão amanhã, mas deverá manter sentença.

A expectativa é que ele julgue favorável a medida cautelar apresentada pela promotora Rebecca Monte Nunes Bezerra pedindo que o concurso público seja cancelado. Agora, caso se confirme a decisão do juiz as provas previstas para serem realizadas no próximo domingo (26) serão adiadas por tempo indeterminado.No despacho, o desembargador Saraiva Sobrinho destacou: "Dessa maneira, tratando-se de competência inderrogável (art. 111 do CPC), impõe-se, o seu reconhecimento, que deve ocorrer, inclusive, de ofício, e em qualquer tempo e grau de jurisdição, por força do art. 113 do CPC. Diante do exposto, declino da competência do presente feito (art. 113, § 2º, do CPC), determinando sua pronta remessa ao juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal”.A Ação Civil Pública da Promotoria dos Deficientes e Idosos pede que um novo edital, juntamente com um novo período de inscrição seja aberto para os portadores de deficiência física.Como o atual edital não contém essas condições, a justiça determinou que um novo período de inscrição fosse aberto para pessoas deficientes. Contudo, a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) manteve a data para o dia 26 deste mês e entrou com um recurso junto ao Tribunal de Justiça.No embate, a promotora Rebecca Monte Nunes Bezerra decidiu apresentar uma medida cautelar nesta quarta-feira (22). Com isso, o recurso foi encaminhado ao desembargador que julgaria a ação nesta quinta-feira (23).Se confirmada a decisão do juiz Cícero Martins, cancelando o concurso, a comissão organizadora terá que esperar o julgamento da corte do Tribunal de Justiça. Se eles retificarem a decisão do juiz Cícero Martins, a Sesed terá que abrir novo período de inscrição.Caso o Tribunal decida em favor do Estado, o concurso poderá ter seqüência normalmente. Nesse caso, as provas seriam realizadas em aproximadamente 30 dias, tendo em vista que esse é o prazo para o julgamento da corte.A reportagem doentrou em contato com o juíz Cícero Martins e foi informada por ele que sua decisão só será anunciada na manhã desta sexta-feira (24), tendo em vista que o recurso ainda não chegou à 4ª Vara da Fazenda Pública.Por outro lado, a promora Rebecca Monte se mostrou animada pelo fato da Ação ter voltado às mãos do juiz Cícero Martins. "Estamos muito esparançosos de que ele mantenha a mesma linha de pensamento, tendo em vista que inclusive uma sentença já foi ajuizada por ele, determinando os 5% das vagas", afirma.