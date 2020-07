Consumo de energia em janeiro foi o menor em 17 meses No acumulado dos últimos 12 meses, o consumo, no entanto, aumentou 3% em relação ao mesmo período anterior.

O consumo de energia no país em janeiro deste ano, de 30.818 gigawatts/hora, foi o menor registrado nos últimos 17 meses. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a queda do consumo do mês passado, em relação ao mesmo período do ano anterior, foi de 4,6%.



De acordo com a EPE, a queda foi unicamente puxada pelo setor industrial, que apresentou uma redução de 14,6% no consumo de energia. Os demais segmentos apresentaram aumento: residencial (5,4%), comercial (2,5%) e outros (1,2%).



No acumulado dos últimos 12 meses, o consumo, no entanto, aumentou 3% em relação ao mesmo período anterior, com crescimento registrado em todos os segmentos.



Fonte: Agência Brasil