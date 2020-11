Mudança do trânsito no entorno do Midway agrada à população

Fotos: Maiara Felipe

O portalfoi às ruas, neste sábado (14), para saber o que a população acha do deslocamento do canteiro, que pode implicar na retirada de árvores e no estreitamento do outro lado da pista.

“ Acho que vai melhorar muito. O trânsito aqui é muito difícil, são duas faixas e ainda tem os ônibus”, Renato Platyni.

“ As vendas de carros estão crescendo. É importante fazer esse alargamento para o trânsito fluir melhor”, Elane Patrícia.

“Vai resolver parte do problema, mas não vai solucionar tudo porque uma faixa não vai alterar todo o trânsito”, Henrique Galvão.

“ Tem dias que aqui está bem lotado. O alargamento deve melhorar bastante”, Márcia Leandro.

Outra medidas também serão tomadas na parada de ônibus da avenida Salgado Filho, no sentido da avenida Bernardo Vieira, reduzindo o ângulo de inclinação do retorno para a via. Será ativada ainda a entrada de veículos pelo acesso da travessa Potiguassú, que fica na lateral do shopping.



Ainda estão inclusos no projeto a pavimentação asfáltica da rua José Borges, no trecho compreendido entre a avenida Salgado Filho e a rua Dr. José Gonçalves; recuperação do retorno em frente ao portão lateral do CEFET, na avenida Bernardo Vieira; e a construção de outras duas alças para a passarela existente hoje, que passará pelo cruzamento das avenidas Bernardo Vieira e Salgado Filho.