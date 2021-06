NEC/Pinguinho de Gente brilha no karatê e natação Colégio vem conquistando resultados expressivos e já começa a despontar como força emergetne no desporto escolar.

Os karatecas do NEC/Pinguinho de Gente participaram da I Etapa do Estadual de Karatê – Tradicional realizada domingo (5), no ginásio do SESC – Centro. O atleta Matews Dantas conquistou a vitória no Kata individual e no de equipe.



A aluna Júlia Bezerra conquistou o segundo lugar no kata individual e o terceiro no tira bandeira (um jogo preparatório).



A natação também conquistou boas colocações na I Etapa do Circuito Estadual de Natação realizada no sábado (04/04), na piscina do Colégio Marista. O NEC participou com 33 atletas, a segunda escola a inscrever mais atletas, e também iniciou o circuito conquistando a segunda colocação geral na competição.



O Circuito Estadual de Natação é realizado em quatro etapas no decorrer do ano. A próxima etapa está prevista para o dia 6 de junho.