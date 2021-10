Homem é internado em Salvador com suspeita de gripe suína Paciente visitou a cidade de Miami, nos Estados Unidos, e retornou ao Brasil acompanhado da mulher.

Um homem de 40 anos está internado no Hospital Otávio Magabeira, em Salvador, sob suspeita de gripe suína.



De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde da Bahia, o paciente visitou a cidade de Miami, nos Estados Unidos, e retornou ao Brasil acompanhado da mulher. Dentre os sintomas apresentados estão febre, dor no corpo e tosse.



A assessoria de imprensa da secretaria informou que o homem já passou por exames, mas que não há previsão para a liberação dos resultados. O paciente permanece em observação e a esposa dele não apresenta sintomas da doença. Este é o 12º caso suspeito de gripe suína no Brasil.



A secretaria não soube informar com certeza quando o homem teria retornado ao país, mas admitiu que há possibilidade de que a volta tenha ocorrido há 16 dias, o que poderia eliminar a possibilidade da doença.



O Ministério da Saúde, de acordo com nota publicada ontem (27), acompanha o estado de saúde de 11 viajantes que apresentaram alguns dos sintomas da gripe suína – três em Minas Gerais, dois no Rio de Janeiro, dois no Amazonas, dois no Rio Grande do Norte, um em São Paulo e um no Pará.