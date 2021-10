Marina Miranda, do NEC/Pinguinho de Gente, bate recorde nos 50m peito

Assessoria de imprensa Marina Miranda, do NEC/Pinguinho de Gente levou uma medalha de ouro e duas de prata

A atleta conquistou o primeiro lugar do pódio com o tempo de 39"55 (39 segundos e 55 centésimos) e bateu o próprio recorde, conquistado em 2008.A nadadora conseguiu ainda ótimos resultados nas demais provas, levando a medalha de prata nos 100m peito na primeira fase do Campeonato com o tempo de 1’28”31 (um minuto, 28 segundos e 31 de centésimos).A outra medalha de prata foi conquistada com o tempo de 3'14"11 (três minutos, 14 segundos e 11 centésimos) na prova dos 200 metros peito.A diretoria do Nec vem investindo muito no esporte e conseguindo resultados expressivos. O objetivo é estar sempre entre os melhores do desporto escolar do Rio Grande do Norte.