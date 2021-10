Viveiros diz que emendas não consensuais serão derrubadas

Elpídio Junior “A essência do Projeto foi mantida e as emendas consensuais só melhoraram o teor da Reforma”, disse Viveiros.

“A essência do Projeto foi mantida e as emendas consensuais só melhoraram o teor da Reforma”, disse o secretário de Planejamento.Segundo Augusto Viveiros, a bancada de situação já foi orientada sobre a derrubada das propostas que não entraram em consenso. “As emendas serão derrubadas”, garantiu ele.Entre as emendas consensuais proposta pela bancada de oposição está a elevação da Guarda Municipal ao status de secretaria adjunta vinculada a nova pasta a ser criada. “A nova secretaria de Defesa Social estará atrelada a guarda municipal como foi sugerido pela oposição”, concluiu.Também ficou consolidada a criação da Secretaria da Mulher, proposta pela bancada de oposição. A nova pasta será aprovada agora, mas só será criada em 2010 com a abertura do orçamento do próximo ano.A bancada de oposição confirmou que irá apresentar as emendas que não foram consensuais.