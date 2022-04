América faz bom jogo, mas perde a segunda partida na Série B O time rubro fez uma boa apresentação diante da forte equipe do Guarani, perdeu de 1 a 0.

Um América bem diferente. Um time que foi a Campinas não só para se defender, mas com o objetivo traçado: bem fechado na defesa e com saídas rápidas para o contra-ataque.



O resultado, derrota de 1 a 0, na tarde deste sábado (16), no estádio Brinco de Ouro em Campinas, talvez até tenha sido justo pelo maior volume de jogo do Guarani, mas um time rubro criou boas chances e teve uma chance claríssima de marcar, por intermédio de Lúcio.



O América entrou em campo no esquema 4-4-2, bem fechado atrás, e saindo bem com os alas Xavier, que fez uma partida bem melhor que a estréia, e Thoni, que estreou mostrando muita versatilidade e rapidez no apoio.



Os dois zagueiros mais fixos – Marcelo Ramos e Plínio – muito bem amparados, protegidos pelos volantes Jackson e Ricardo Oliveira, que fizeram grande partida.



Os meias Everton César e Guaru tinham a missão de fazer a bola chegar aos atacantes Lúcio e Sandro Hiroshi. Sem descartar, porém, que Ricardo Oliveira foi um jogador de bom passe nas saídas rápidas para o ataque.



O rubro potiguar não teve melhor sorte porque seu principal jogador de ataque não se apresentou bem. Mostrou lenditão, falta de confiança e não arriscou jogadas individuais ou chutes no gol.



O Guarani forçava principalmente pelos lados do campo, com seus ótimos alas – Maranhão e Andrezinho -, no entanto, não afinava e o duelo defesa e ataque acabou sendo vencido pela defesa rubra. O 0 a 0 no final dos primeiros 45 minutos foi justo.



No segundo tempo, Macuglia já voltou com uma alteração. O zagueiro Plínio dava lugar a Edson Rocha. Plínio não estava mal. A impressão é que a dupla de zaga ficou um pouco mais lenta, mais dispersa.



No entanto, para surpresa de quem acompanhava a partida, o América conseguia equilibrar bem o jogo e começava a fazer o que o Garani já não mais realizava: jogadas pelo lado do campo.



A partida continuou nessa “pisada”, e Guaru era o jogador do desequilíbrio. Suas investidas pelos lados do campo, mas pela esquerda, começavam a preocupar o técnico Vadão.



A partida continuava em ótimo ritmo, com as duas equipes mostrando um ótimo volume de jogo. O jogo ficava nesse patamar: o Guarani saía para o ataque, e o América roubava a bola e fazia contra-ataques de muito perigo.



Passando a metade do segundo tempo, o Guarani forçava mais. Macuglia, não se sabe se por cansaço de Guaru ou opção tática, fez entrar Alexandre Messiano no lugar do 10. E justamente um minuto depois, numa cobrança de escanteio rebatida por Edson Rocha, o meia Rodriguinho pegou de primeira e fez 1 a 0 aos 38 minutos.



Com a entrada de Alexandre, ficava a impressão de que o time rubro estaria agora sem opção de ataque. Mas não foi isso que aconteceu. Agora municiado por Fábio Neves, que entrara muito bem no jogo (no lugar de Sandro Hiroshi), o América fazia encolher o Guarani.



Foi aí que Lúcio teve a grande chance de empatar e desperdiçou. O cruzamento perfeito de Thoni, ele pegou de primeira, mas a bola passou à esquerda do goleiro Douglas. Fábio Neves ainda faria mais algumas boas jogadas, o time de Macuglia chegaria, mas a bola não entrou. Final: 1 a 0. O time rubro natalense continua sem vencer, e agora enfrenta o Paraná, sexta-feira, no Machadão em Natal.



Destaques positivos do América



Quase todo o time rubro jogou bem. Mas os volantes Ricardo Oliveira e Jackson, e o meia Guaru merecem mais destaque, além do goleiro Weverton. Fábio Neves, que entrou no segundo tempo, mostrou que tem vaga na equipe.



Destaque negativo



Não sei se o Lúcio merece essa definição, mas pelo que se espera do artilheiro, neste jogo ele deixou muito a desejar. Se estivesse nos seus melhores dias o América não teria perdido.



Ficha Técnica



Guarani 1 x 0 América-RN



Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas-SP

Árbitro: Antonio Denival de Morais-PR

Renda: 62.460,00

Público: 5.146 pagantes

Cartões amarelos: Dão (Guarani); Lúcio e Thoni (América-RN)

Gols: Rodriguinho 26’/2T (Guarani)



Guarani

Douglas; Maranhão, Bruno Aguiar, Dão e Andrezinho; Cléber Goiano, Luciano Santos (Fabinho), Walter Minhoca (Alex Willian) e Rodriguinho; Caíque e Ricardo Xavier (Marquinhos).

Técnico: Osvaldo Alvarez.



América-RN

Weverton; Plínio (Edson Rocha), Marcelo Ramos e Jackson; Thoni, Ricardo Oliveira , Everton, Guaru (Alexandre) e Xavier; Sandro Hiroshi (Fábio Neves) e Lúcio.

Técnico: Guilherme Macuglia.