MPF/RN é contra decisão que libertou acusado de pedofilia em Ouro Branco Francisco da Costa encontra-se em liberdade graças a uma decisão da 9ª Vara da Justiça Federal em Caicó.

O Ministério Público Federal em Caicó recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, com sede em Recife, para que o eletricista Francisco de Assis da Costa, preso no final do ano passado acusado de pedofilia, volte à prisão.



Francisco da Costa encontra-se em liberdade graças a uma decisão da 9ª Vara da Justiça Federal em Caicó. Para o MPF/RN, ele deve permanecer preso por existirem provas suficientes da prática do crime contra crianças e pelo risco que há de voltar a cometê-lo.



Além de ter sido preso em flagrante, Francisco de Assis da Costa confessou a prática do fato delituoso, durante o interrogatório feito pela Polícia Federal. Além disso, foi identificado abusando sexualmente de crianças, em vídeos apreendidos durante busca realizada na residência dele. O depoimento das testemunhas de acusação reforçam ainda mais a existência do crime.



A procuradora da República Clarisier Azevedo de Morais destaca que a prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública. "O impulso delitivo do réu é tão forte que sequer as crianças que lhe são próximas escapam de seus inescrupulosos atos de licenciosidade", alerta a procuradora.



O recurso do MPF/RN deixa claro, ainda, que o dever de proteger a criança e o adolescente não é apenas de seus genitores ou responsáveis legais, mas também, e sobretudo, do Estado, conforme determina a Constituição Federal.



O recurso em sentido estrito, nome dado à peça encaminhada ao TRF da 5ª Região, será apreciado por um dos desembargadores do referido Tribunal. Conforme o recurso seja bem sucedido, o réu retornará a prisão, ali permanecendo até o julgamento final da ação penal.