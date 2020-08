O Estado terá plano de políticas públicas para mulheres

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste domingo (8), a governadora Wilma de Faria vai assinar um decreto autorizando a nomeação de uma comissão que vai elaborar o Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres.A solenidade está marcada para a próxima segunda-feira (9), às 9h, no Hotel Praia Mar, em Ponta Negra. Na mesma ocasião, também será anunciada a expansão do Programa Pró-Mulher para alguns municípios do Estado, onde há Centrais do Trabalhador em funcionamento.

No domingo (8), a governadora estará em São Gonçalo do Amarante, onde às 8h30, recebe homenagem da Prefeitura do Município. O evento será realizado no Teatro Poti Cavalcanti. Wilma de Faria receberá da prefeitura uma placa alusiva aos serviços prestados durante seu governo a aquele município. Mais de 300 mulheres, representando os mais diversos segmentos sociais do município, desde líderes comunitárias a empresárias e médicas, deverão participar do evento.

O Programa Pró-Mulher foi implantado em julho de 2008 na Central do Trabalhador da capital, no bairro Cidade da Esperança. Por meio do programa, mulheres vítimas de agressão são capacitadas e preparadas para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.Elas serão incluídas em grupos de apoio, compostos por equipes de psicólogos e assistentes sociais, com o objetivo de auxiliá-las a recuperar a sua auto-estima e equilíbrio emocional. Também participarão de cursos de qualificação profissional na central, em especial na área do artesanato, e de programas na área da assistência social.

Brasília



Ainda dentro das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a governadora Wilma de Faria será homenageada em Brasília, às 19h desta segunda-feira (9), no rol das mulheres que conquistaram espaços de poder na sociedade brasileira. A governadora recebeu convite da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) para participar da abertura do Seminário "Mais mulheres no Poder – uma questão da Democracia", que vai até a terça-feira (10).