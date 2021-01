PF alerta para e-mails falsos

A Polícia Federal alerta que mensagens eletrônicas falsas em nome do órgão estão circulando na internet informando que o usuário “teria navegado por sites clandestinos” e que tal atitude resultou na “abertura de um inquérito policial”.Outro e-mail, também utilizando a chancela da PF, noticia que a pessoa está sendo “intimada a prestar depoimento” e que para saber “do que se trata o assunto” pede para clicar em um link anexado, o que não se deve fazer em hipótese alguma, pois fatalmente instalaria um vírus espião ou algum outro arquivo malicioso no computador.Por fim, a Polícia Federal esclarece que vem trabalhando para identificar e punir os autores desse crime e lembra que a instituição não envia mensagens eletrônicas para pessoas físicas ou jurídicas comunicando investigações, instauração de inquéritos, ou procedimentos do gênero, portanto, ao receber qualquer mensagem suspeita orientamos que imediatamente seja encaminhada para o endereço: [email protected] ou [email protected] e logo após deletada.