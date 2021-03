Campeonato Carioca: Vasco e Flu estão na fase seguinte da Taça Rio As duas equipes venceram na rodada, e se classificaram pelas contas no Grupo A; no Grupo B, o Fla é líder mas está "na mira" de outros três times.

O Vasco e o Fluminense são os primeiros classificados à próxima fase da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Na rodada deste sábado, o Vasco venceu o Volta Redonda na casa do adversário, 5 a 3 (2 gols de Enrico, 1 de Titi, 1 de Elton e 1 de Mateus; Fábio Bala, Robinho e Dedé descontaram para o Volta Redonda).



Já o Fluminense venceu o Botafogo, 2 a 1 (gols de Alan e Conca; Maicossuel fez o gol de honra do Botafogo). Com isto, o Vasco e o Flu reuniram 18 pontos no Grupo A e se classiicaram po conta para a fase seguinte.



Enquanto isso, o Flamengo goleou o Resende, 4 a zero (2 gols de Josiel, 1 de Zé Roberto e 1 de Josiel) e lidera o Grupo B com 13 pontos - mas não está isolado, pois logo atrás o Botafogo, o Macaé e o Bangu estão emparelhados com 10 pontos (além da derrota do Botafogo, é preciso considerar que o Bangu perdeu para o Duque de Caxias - 3 a 1 - e o Macaé venceu a Cabofriense - 3 a 1). Em outras palavras: no Grupo B ainda pode acontecer de tudo.



Eis os resultados da rodada:



Mesquita 1 x 2 Tigres do Brasil

Boavista 3 x 1 Madureira

Duque de Caxias 3 x 1 Bangu

Flamengo 4 x 0 Resende

Volta Redonda 3 x 5 Vasco da Gama

Americano 1 x 0 Friburguense

Cabofriense 1 x 3 Macaé

Fluminense 2 x 1 Botafogo