Prefeitura lança plano de gestão para a cultura

Fotos: Isabela Santos Prefeita falou da importância do plano para o município

Uma das principais ações, apontadas pela prefeita, será a construção do Complexo Cultural da Arte (Cidart), que ocupará o lugar dos galpões na Ribeira. O Complexo integrará biblioteca, salas para apresentações culturais e para oficinas.“Vai ser o pulo do gato com relação a essa vitrine que é a cultura”, descreveu Micarla de Sousa ao declarar os apoios do Ministério da Cultura e de iniciativa privada na consolidação do projeto.Ela também anunciou a criação de um Fundo Municipal de Cultura para apoiar todos os segmentos culturais, desviando os gastos da conta municipal para ele.Micarla ressaltou a importância da criação do Plano a fim de dar transparência às ações propostas, além de otimização dos recursos.“É preciso fazer com que a cultura seja uma atividade econômica. Em Natal, a maior parte do PIB é oriunda do turismo”, justifica. E questiona: “O que o turista faz em uma cidade sem cultura?”, disse não podendo deixar de falar da crise mundial.“Hoje temos débitos nos cofres de gestões passadas de R$ 200 milhões”, apontou as dificuldades.Para César Revorêdo, o lançamento do plano é simbólico. “É um documento que tem confomidade com tudo o que já foi assumido pela prefeita”, disse.Entre outros pontos citados no Plano estão a manutenção de eventos como o Auto do Natal, Encontro Natalense de Escritores e Salão de Artes Visuais de Natal submetido a reformulação.