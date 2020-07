Circuito Estadual BB de Vôlei de Praia está em andamento na Redinha 30 duplas estão participando hoje do Torneio Classificatório; o Torneio Principal será no sábado e no domingo.

Já está em andamento na praia da Redinha, em Natal, a quinta etapa do Circuito Estadual Banco do Brasil de Vôlei de Praia - a terceira etapa da competição válida pelo Grupo 1, reunindo todos os estados do Nordeste.. Neste momento, 12 duplas masculinas e 18 femininas participam do Torneio Classificatório.



Em cada categoria, as quatro melhores duplas se credenciam ao Torneio Principal, onde serão integradas a outras oito pré-classificadas.



No masculino, as duplas pré-classificadas são Álvaro Filho & Vitor Felipe (PB), Galego & Pastor (PB/MA), Ícaro & Klaus (PB), Josias & Jô (PB), mais as duplas potiguares Ienecy & Mário Zugno, Fernando & Washington, Rick & Vinny e Jorginho & Júlio.



No feminino, as pré-classificadas são Luiza Amélia & Ivanise (CE/BA), Bruna & Cida (PB/SE), Aline & Andréia (BA), Maria Ferreira & Camila Guimarães (PE), mais as duplas potiguares Chris & Mariana, Isa & Iara, Aninha & Iáscara e Twendy & Josiene.



O Torneio Principal começa amanhã (28.02) e segue até o domingo (01.03), quando serão realizadas as finais.