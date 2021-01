Palmeiras empata e se aproxima ainda mais da classificação Equipe de Vanderlei Luxemburgo ficou no 1 a 1 com o Guaratinguetá, mas se mantém na liderança isolada.

Com dois tempos distintos, o Palmeiras empatou com o Guaratinguetá, por 1 a 1, no Estádio Dario Rodrigues Leite, pela 15ª rodada do Campeonato Paulista. Na primeira tapa, o Guará foi melhor na partida, mas no segundo tempo o Palmeiras cresceu e quase conseguiu a virada.



Com o empate, o Palmeiras se manteve na liderança isolada com 37 pontos e se aproximou ainda mais da classificação para as semifinais. Já o Guaratinguetá subiu para a 15ª colocação, com 15 pontos, mas pode perder mais posições no complemento da rodada.



Gol no final dá vantagem

A partida começou com o Guaratinguetá buscando o primeiro gol. Wellington Amorin rolou a bola para Nenê que bateu com perigo, de fora da área, obrigando Bruno a fazer boa defesa. Na seqüência, Ale entrou com perigo na área, mas foi bloqueado na hora do chute.



O Palmeiras chegou com perigo apenas aos 18 minutos. Ortigoza tentou o cruzamento rasteiro e a bola desviou no pé do zagueiro adversário, obrigando o goleiro Fernando a fazer boa defesa. O jogo esfriou na metade da primeira etapa. Apenas aos 37 minutos, os donos da casa voltaram a assustar o Verdão. Wellington Amorin foi para cima da marcação, puxou para o pé direito e finalizou com perigo por cima do gol.



No lance seguinte, Diego Souza fez boa jogada e cruzou na cabeça de Lenny, mas o goleiro Fernando deu um tapa impedindo o gol palmeirense. Mas aos 42 minutos, o Guaratinguetá abriu o placar. Nenê foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro, o goleiro Bruno falhou e a bola enroscou nas pernas de Wellington Amorin que apenas empurrou a bola para o gol.



Verdão acordou

Na segunda etapa o Palmeiras foi em busca do empate. Mesmo marcado por dois adversários, Diego Souza invadiu a área e tentou o chute, que passou perto do gol, logo aos sete minutos. Mas o empate veio aos dez minutos. Edson Rocha puxou Ortigoza dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Diego Souza bateu no meio do gol e empatou a partida.



A virada quase saiu aos 15 minutos. Ortigoza roubou a bola dentro da área e cruzou para Diego Souza que furou. O Guaratinguetá também assustou. Bola cruzada rasteira e Wellington Amorin tentou de letra, para boa defesa do goleiro Bruno. No rebote, Gil tentou o chute, mas foi bloqueado pela zaga adversária que aliviou o perigo.



Aos 31 minutos, Evando chutou forte de fora da área, mas o goleiro estava bem posicionado e fez a defesa. Aos 43 minutos, Daniel recebeu na entrada da área e bateu colocado tirando do alcance do goleiro, mas a zaga adversária apareceu para afastar a bola. Ortigoza apareceu livre, mas não conseguiu desviar a bola para o gol, perdendo grande chance de virar a partida para o Verdão.



Próximos Jogos

As duas equipes voltam a campo no meio de semana pela 16ª rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras recebe o Bragantino, na terça-feira, às 19h30. Já o Guaratinguetá enfrenta o Ituano, quarta-feira, às 19h30, novamente em casa.