Cesta básica aumenta 2,22% em março

Foto: Arquivo Nominuto

A avaliação é feita em 12 estabelecimentos da capital do Rio Grande do Norte, incluindo 40 itens de alimentação e limpeza, estando 21 produtos mais caros e 19 mais baratos.Na semana de 16 a 20 de março, os produtos industrializados e semi-elaborados subiram 0,35%. Os hortifrutigranjeiros subiram 1,54%. Já os produtos de higiene e limpeza sofreram redução média de 0,22%.Do inicio do mês até o dia 20, os hortifrutigranjeiros subiram mais de 10%, sendo a batata doce com índice de 33,6%, a batata comum 27,3%, a alface 21,4% e o cheiro verde 11,9%.Além desses, o preço dos produtos da Semana Santa começam a apresentar aumento. Por exemplo, o filé de merluza subiu 24,2%, o açúcar cristalizado 11,7%, a margarina vegetal 11,4% e o biscoito de maizena 7,9%.Alguns produtos registraram queda de preços, com 11,4% de redução no frango congelado.O consumidor pode conferir quais supermercados vendem a cesta básica com um valor melhor na sede do Procon Municipal, que fica no Praia Shopping.