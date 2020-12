Homem é executado com dois tiros na cabeça em Macaíba Yacris Vanderlei dos Santos foi morto por um homem que estava em uma bicicleta. A suspeita é acerto de contas com traficantes.

A polícia registrou mais uma execução relacionada ao tráfico de drogas na Grande Natal. Yacris Vanderlei dos Santos foi assassinado com dois tiros na cabeça por volta das 20h desta quarta-feira (18) na rua Valério Mesquita, no Centro da cidade. O autor dos disparos fugiu de bicicleta.



De acordo com registro na delegacia de plantão da zona Sul, Yacris estava na rua quando um homem em uma bicicleta se aproximou dele. “Esse homem desceu da bicicleta e, à queima-roupa, deu dois tiros na cabeça da vítima, que morreu na hora. Em seguida o criminoso voltou para a bicicleta e fugiu”, contou um policial.



A polícia ainda não identificou o autor dos disparos, que continua foragido. O caso será investigado pela equipe da delegacia de Macaíba.



Nossa Senhora da Apresentação

A polícia registrou outro assassinato em Natal nesta quarta. Francisco Canindé Santana da Silva, de 18 anos, foi morto com vários tiros no loteamento Jardim Progresso, em Nossa Senhora da Apresentação. O crime aconteceu por volta das 21h. A polícia não sabe quem matou Francisco Canindé e a motivação do crime.