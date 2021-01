Estelionatário e traficante são presos por policiais da Decap Marcos Soares e Edvaldo Calixto eram considerados foragidos e foram detidos por força de mandado de prisão.

Policiais da Delegacia Especializada em Capturas (Decap) prenderam nesta quinta-feira (19) e sexta-feira (20) o estelionatário Marcos Soares Souza, de 51 anos, e o traficante Edvaldo Calixto, de 22 anos. Os dois eram considerados foragidos e foram detidos por força de mandado de prisão.



De acordo com o titular da Decap, delegado Maurílio Pinto de Medeiros, o primeiro a ser preso foi o alagoano Marcos Soares. Ele responde a um processo de 2002, acusado de 171, crime de estelionato.



Em entrevista ao Nominuto.com, o alagoano informou que não sabia que tinha sido condenado e era considerado foragido. “Eu vinha acompanhando o processo, mas, ultimamente a justiça tem realizado uma história de ‘Pauta Zero’, que adianta vários processos. Com isso, eu não vi minha condenação”, disse.



Marcos Soares informou que o processo de 2002 é referente a um mandado de busca e apreensão em um escritório que tinha. “Na ocasião, alguém fez uma denúncia não sei de que. Mas, quando a polícia chegou ao escritório encontrou duas identidades com minha foto. Eu fazia isso porque sou despachante e, às vezes, é necessário se passar por outra pessoa”, confessou.



O alagoano informou que mora em Natal desde 2000. Ele foi preso na tarde desta quinta-feira. Já na manhã desta sexta-feira, os policiais cumpriram mais um mandado e prenderam Edvaldo Calixto. Ele é acusado de tráfico de droga, crime pelo qual foi condenado há 4 anos e 7 meses, e estava foragido do regime semi-aberto.



No entanto, segundo informações da polícia, o que levou a prisão de Edvaldo foi o fato dele está ameaçando sua mulher. Ela esteve em uma delegacia e registrou o boletim de ameaça informando das ameaças. Com isso, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão contra Edvaldo.



Agora, além de voltar ao presídio para cumprir o restante da pena, ele deverá ser processado na Lei Maria da Penha. O acusado disse a reportagem que nunca agrediu nem ameaçou sua esposa.