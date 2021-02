Pedro Simon afasta possibilidade de Protógenes ser preso ao depor em CPI

O senador Pedro Simon (PMDB-RS) disse hoje (25) que seria um “ridículo atroz” uma possível prisão do delegado da Polícia Federal Protógenes Queiroz, durante o depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Escutas Telefônicas Clandestinas da Câmara dos Deputados, previsto para a quarta-feira (1º) da próxima semana. A bancada do P-SOL se reuniu com Protógenes para manifestar o seu apoio ao delegado, e Simon esteve presente.“Isso é um absurdo, uma provocação. Nós temos certeza absoluta que isso não vai acontecer. A única coisa que poderia acontecer para ele ser preso durante a CPI seria se fizesse algum desaforo, desobedecesse, ou algo do tipo”, afirmou Simon.Segundo o senador, o presidente da CPI, deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ), já foi contatado e garantiu que a prisão não irá acontecer.Protógenes disse que não teme ser preso e que confia na Justiça. De acordo com o delegado, a reunião também serviu para que pudesse esclarecer aos senadores as informações sobre a Operação Satiagraha, publicadas recentemente na imprensa.“Eu antecipei algumas dúvidas que os senadores e deputados teriam a respeito de escândalos fabricados com o intuito de desviar o foco principal, que é o banqueiro condenado Daniel Dantas e sua rede de influência nos Poderes da República”, disse.Protógenes afirmou ainda que está sendo vítima de perseguição e que existem “pontos obscuros, que devem ser esclarecidos por algumas pessoas”. “As situações que aconteceram comigo não foram mera coincidência. Foram atos devidamente planejados e realizados com um propósito. Quem produz prova para bandido, bandido é”, disse o delegado.