Denarc prende quatro pessoas sob suspeita de tráfico de drogas

Fred Carvalho Equipe do Denarc apreendeu vasto material em Igapó

Em Igapó, foram presos: Maria das Dores Fernandes da Silva, Walter Carvalho da Silva e Anderson Carvalho da Silva. Com eles foram apreendidos 43 pedras de crack, um revólver, vasta munição (inclusive uma bala de fuzil 762), cartões de crédito e mais de R$ 1.500. A ação foi cumprida obedecendo-se a mandado da 2ª vara Criminal da zona Norte.Na outra ação, em Brasília Teimosa, o pessoal do Denarc prendeu João Maria Lourenço, o João Capoeira. Com ele a polícia encontrou 23 pedras de crack e cerca de R$ 20. Desta vez foi cumprido mandado da 9ª vara Criminal de Natal.“As duas ações fazem parte da operação Pente Fino. Vamos realizar várias ações parecidas a essa durante o ano. Pode ser que o volume apreendido seja pequeno, mas pelo menos estamos retirando das ruas esses traficantes”, falou o dleegado Odilon Teodósio, titular do Denarc.Todos os presos foram autuados por tráfico de droga. Os três detidos em Igapós também vão responder por associação para o tráfico e por porte ilegal de arma de fogo. Os três homens estão no presídio provisório Professor Raimundo Nonato Fernandes. Maria das Dores Fernandes foi levada para o 2º Distrito Policial de Parnamirim, em Nova Parnamirim.