Defesa Civil alerta para chuva forte no fim de semana em grande parte do país Orientação é que pessoas evitem áreas com possibilidade de alagamentos e locais que não ofereçam proteção contra raios e ventos.

A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec) alertou as Defesas Civis estaduais para a possibilidade de chuva forte no fim de semana. A previsão é para os estados do Acre, Tocantins, de Roraima, Pará, Amazonas, de Rondônia, do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, do Espírito Santo, Rio de Janeiro, de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.



De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), a chuva prevista decorre da presença de áreas de instabilidade tropical que oferecem as condições de pancadas de chuva. O alerta maior é para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, onde há riscos de temporais isolados com descargas elétricas e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora.



A Sedec orienta a população que evite áreas com possibilidade de alagamentos e locais que não ofereçam proteção contra raios e ventos.



Fonte: Agência Brasil