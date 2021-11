Vereadores aprovam mais nove emendas da reforma administrativa Das dez consideradas não consensuais que estavam sendo apreciadas até o momento, apenas uma foi derrubada.

Mais nove emendas da reforma administrativa, consideradas não consensuais entre a Prefeitura e Câmara Municipal, foram aprovadas pelos vereadores. Das dez que estavam sendo apreciadas até o momento, apenas uma foi derrubada.



Além disso, outras doze foram suspensas, tendo em vista que elas apresentavam semelhanças com as outras apreciadas.



Essas dez emendas fazem parte da mensagem de número três da reforma administrativa, que estabelece modificações na estrutura da Prefeitura do Natal. Nesta terça-feira (28), a Câmara Municipal já havia aprovado outras 31 emendas consensuais e apenas uma não consensual.



Na tarde desta quarta-feira (29), os vereadores continuam a votação. No momento, ainda faltam ser apreciadas as emendas e projetos de número quatro, seis e sete. Juntos, eles compõem a reforma administrativa proposta pela prefeita Micarla de Sousa.