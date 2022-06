IML e FAB confirmam 14 mortos em acidente de avião na Bahia Caixa preta da aeronave com as gravações das conversas do piloto já está com a Aeronáutica.

O IML (Instituto Médico Legal) e a FAB (Força Aérea Brasileira) confirmaram que foram encontrados 14 corpos nos escombros do bimotor que caiu na noite desta sexta-feira (22) no sul da Bahia.



A caixa preta da aeronave com as gravações das conversas do piloto já está com a Aeronáutica.



O Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia também confirmou o número. Segundo o órgão, ainda não é possível afirmar quantos adultos e crianças que morreram no acidente.



O bimotor estava em situação regular, segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). De acordo com informações iniciais do Corpo de Bombeiros de Porto Seguro, o avião teria 15 pessoas a bordo.



O bimotor King Air B350, prefixo PR-MOZ, caiu e explodiu na cabeceira da pista em um complexo hoteleiro de Trancoso (a cerca de 730 km de Salvador).



Os bombeiros foram os primeiros a chegar ao local - uma área de mata fechada e de difícil acesso.



As vítimas seriam 11 adultos e 4 crianças. O número certo de mortes somente será confirmado após encerrados os trabalhos no local, e os nomes, apenas após o término da perícia.



De acordo com a Anac, a data de validade da IAM (Inspeção Anual de Manutenção) da aeronave terminou no último dia 14, mas os proprietários do avião fizeram recentemente uma inspeção em uma oficina credenciada.



Além disso, há um prazo de 15 dias para uma nova inspeção a partir do momento do término da validade da vigente.



O IML (Instituto Médico Legal) de Porto Seguro recebeu por volta das 11h deste sábado oito corpos que estavam no bimotor. Segundo o instituto, todos estão carbonizados e a identificação só deverá ser possível por teste de DNA.



Entre os mortos estão o proprietário do avião, Roger Ian Wright, sócio-fundador da Arsenal Investimentos, a mulher dele, Lucila Lins. A filha do presidente da Light (José Luiz Alquéres), Heloísa Alquéres Vaz Wright, o filho dela de seis meses e o marido, Felipe Wright, também estão entre as vítimas. Os demais não tiveram os nomes confirmados.



Condições de voo

Segundo os bombeiros, chovia muito na hora do acidente, e o avião explodiu e se incendiou na aterrissagem. A tripulação do bimotor informou ao controle aéreo, no entanto, que tinha condições visuais para pouso, segundo nota enviada à imprensa pela administração do aeroporto.



"Antes do pouso, a tripulação da aeronave fez contato com o controle de Porto Seguro e com a Rádio do aeródromo Terravista, informando que estava em condições visuais para pouso. Nenhum outro contato foi feito pela tripulação", informa a nota.



O Aeroporto Terravista só atende a aeronaves executivas. A pista tem 1.500 metros e é utilizada pelos proprietários das casas do condomínio e clientes do campo de golf.



A Aeronáutica enviou equipe de Recife para o local do acidente para investigar as possíveis.