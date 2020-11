Redução dos tributos faz aumentar, a cada ano, adesões ao Simples

Fotos: Zenaide Castro Antonio Augusto Lopes de Oliveira, auditor fiscal da Receita Federal

Além desse benefício, os contribuintes que optam pelo imposto vão em busca da facilidade de registro da empresa nos órgãos competentes e a redução de registros de livros fiscais. No ano de 2007, 23.628 micro e pequenas empresas do Rio Grande do Norte optaram pelo Simples Nacional.No ano seguinte o número foi de 8.135 e só nos meses de janeiro e fevereiro de 2009 já foram requeridas 6.349 adesões. A queda no número de adesões em 2008 deveu-se, segundo informou Antonio Augusto Lopes de Oliveira, auditor fiscal da Receita Federal, ao fato de muitas empresas do Rio Grande do Norte já terem aderido no primeiro ano em que a lei entrou em vigor, ou seja, em 2007.Ele estima que cerca de 15 mil microempresas e empresas de pequeno porte do estado sejam cadastradas no Simples. Podem optar pelo Simples Nacional empresas com a receita bruta mensal até 2 milhões e 400 mil reais e microempresas com faturamento até 240 mil reais.O auditor fiscal explica que o cadastro é opcional. Caso o empresário deseje requerer a adesão ao sistema, ele opta pelo início do calendário fiscal - no mês de janeiro de cada ano.O empresário faz a opção na Junta Comercial, juntamente com o cadastro sincronizado na Receita Federal, que é a junção dos cadastros da União, do Estado e do Município.A lei complementar 123/2006, que criou o Simples Nacional, prevê que o contribuinte leve, no máximo, 15 dias para ter a sua solicitação aceita."Entretanto, esse prazo não está sendo cumprido devido à burocracia nas esferas municipal e estadual para a liberação dos cadastros", destaca Antonio Augusto. Entretanto, apesar das facilidades do Simples Nacional, muitas empresas que optaram desistem do imposto.O auditor fiscal explica que as principais razões do pedido de desistência são porque a empresa ultrapassa o limite de receita estipulado na legislação, o comprador da empresa precisa do crédito de aquisição (que não é repassado, caso a empresa seja optante do Simples), caso a empresa comece a exercer outra atividade que seja vedada ou que a empresa encerre suas atividades."Esse último motivo ocorre bastante, uma vez que um grande número de microempresas morre nos primeiros dois ou três anos de existência", esclarece.O empresário Marcelo Antunes, que possui uma empresa de serviços, é optante do Simples Nacional há mais um ano e na sua opinião, a maior vantagem para a empresa foi a diminuição da carga tributária e dos encargos trabalhistas.Ele só reclama do excesso de burocracia na transição para o Simples."A gente faz a solicitação, mas demora um pouco até que a empresa seja aceita no sistema", afirma.Antes da entrada em vigor da Lei Complementar 123/2006, que criou o Simples Nacional, existia o Simples Federal, que não foi aceito pelos estados e municípios por alegarem que a lei ordinária que o criou não possuía força jurídica para que fosse aplicada."A resistência foi enorme. Tanto que o Rio Grande do Norte foi o último estado a adotar e quando isso ocorreu veio o Simples Nacional", enfoca Antonio Augusto.As empresas que já haviam optado pelo Simples Federal fizeram a migração para o Nacional, "que ao ser criado gerou uma expectativa muito grande no meio empresarial, até porque chegou com força de uma lei federal".