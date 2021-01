Luciano Barbosa assume Gabinete Civil de Natal na terça-feira Fernando Rezende está em seu último dia no cargo; Barbosa deixa o cargo de secretário adjunto de Educação.

O secretário chefe do Gabinete da prefeita de Natal, Fernando Rezende, deixa nesta segunda-feira (23) a pasta. No lugar dele, assume o atual secretário adjunto de Educação, Luciano Barbosa, que toma posse na terça-feira (24) às 15h30, no Palácio Felipe Camarão.



Luciano Barbosa chegou a prefeitura como uma indicação do vereador paulista Gabriel Chalita, amigo pessoal de Micarla de Sousa. Em São Paulo, Luciano foi secretário adjunto da secretaria estadual de Educação.



No lugar de Luciano Barbosa, o cargo de adjunto na secretaria de Educação vai para Adriana Trindade, atual adjunta do Gabinete Civil. Já Fernando Rezende, retorna para Recife para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, depois de ter coordenado os primeiros 90 dias da atual gestão.