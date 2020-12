Quadrilha armada faz arrastão em farmácia na Lima e Silva Sete homens entraram na farmácia e levaram cerca de R$ 4 mil e alguns produtos. Eles ainda assaltaram clientes de um churrasquinho e roubaram um Ecosport.

Sete homens armados com pistolas e revólveres fizeram um arrastão em uma farmácia na avenida Lima e Silva, em Lagoa Seca, na noite desta quarta-feira (18). A quadrilha estava em dois carros roubados e, na fuga, ainda roubou mais um outro. Ninguém foi preso até o momento.



A ação se deu por volta das 23h. Cinco homens que estavam em um Palio que havia sido roubado minutos antes em Macaíba se encontraram com dois comparsas, que também estavam em um outro Palio roubado em Natal. Os sete foram à farmácia e anunciaram o assalto.



O bando levou todo o dinheiro que estava no caixa e ainda alguns produtos e remédios. Na saída, foram até um churrasquinho que fica próximo à farmácia e fizeram um arrastão nos clientes. Na fuga, ainda roubaram um Ecosport de um dos clientes.



A polícia foi acionada, mas não conseguiu localizar e prender os assaltantes.