Ben-Hur é homenageado pelos 100 jogos com a camisa do ABC

Divulgação/ Website do ABC O zagueiro Ben-Hur passa a marca histórica dos 100 jogos no ABC

E a comemoração foi especial, porque o alviengro venceu o Fast Club de 4 a 0, na partida de volta da primeira fase da Copa do Brasil 2009. Na verdade, o jogador realizou o seu 101º jogo oficial com a camisa alvinegra.Ben-Hur entrou em campo com a camisa número 100, oferecida pela ERK, em alusão à marca histórica que completou no último domingo, diante do Santa Cruz/RN (mas fora do Frasqueirão). Além da camisa, que será autografada e doada ao Armazém da Caridade, Ben-Hur recebeu um banner com mais de dois metros de altura, com sua foto e os dizeres: "Ben-Hur, 100 jogos pelo ABC!""Estou muito orgulhoso pela homenagem recebida. É um reconhecimento do meu trabalho. Estou muito feliz, ainda mais pelo ótimo resultado desta noite", falou Ben-Hur após a partida ao site do clube.Ben-Hur está em sua terceira temporada no clube natalense e festea também o fato de ter afastado de vez a desconfiança de parta da torcida.Nos últimos jogos, o zagueiro alvinegro tem voltado a jogar o bom futebol, marca registrada desde sua contratação. "É a primeira vez que passo três temporadas seguidas em um clube".O capitão é um dos principais responsáveis pela chamada “Volta por cima” do Alvinegro, iniciada em 2007, ano de sua primeira temporada no ABC. No clube, conquistou dois títulos estaduais (2007/2008), além do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, na inesquecível campanha da Série C 2007. Até agora, nas 101 partidas disputadas, o zagueiro tem um ótimo retrospecto. São 45 vitórias, 32 empates e apenas 24 derrotas.O elenco alvinegro mal terá tempo para descansar. A comissão técnica do Mais Querido marcou a reapresentação do plantel para o turno da tarde desta sexta-feira (20), a partir das 16h, no CT Alberi Ferreira de Matos.Antes, às 15h30, o grupo fará a revisão médica, e na seqüência, o treinador ABCdista, Heriberto da Cunha, dará início aos preparativos para o importante jogo do próximo domingo (22), contra o Potyguar de Currais Novos, válido pela 4ª rodada do segundo turno do Campeonato Estadual.A partida está marcada para as 16h30, no estádio Frasqueirão.