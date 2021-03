Vai começar o Torneio Herbert Luís de Judô O evento, que abre o calendário estadual do judô, será realizado neste sábado (28) no Marista.

Está tudo pronto para o 15º Torneio Herbert Luís de Judô. O evento terá lugar no Marista. neste sábado (28.03) à tarde, com dezenas de judocas disputando as categorias infantil, infanto-juvenil, pré-juvenil, juvenil, junior, master e senior, além da categoria iniciantes (envolvendo judocas a partir dos 15 anos que possuam até a faixa amarela de graduação).



Hoje (27.03) foi o dia da pesagem dos judocas nas categorias de infantil a juvenil, mais as categorias iniciantes e masters, no Palácio dos Esportes; a pesagem das categorias Junior e Senior será no sábado no Marista, ao meio-dia.



O torneio propriamente dito começa às 13h, com a solenidade de abertura, seguindo-se as disputas nas categorias juvenil (a partir das 13h20), infantil (14h), junior (14h45), infanto-juvenil (15h40), pré-juvenil (16h30), iniciantes e masters (17h20), e por fim a senior (18h).



De quebra, durante a competição, serão entregues as medalhas aos Melhores do Ano da modalidade em 2008, além dos certificados de Faixa-Preta aos respectivos promovidos.



O Torneio Herbert Luís de Judô tem realização da Federação de Judô do Estado do Rio Grande do Norte (FJERN).