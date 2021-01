Nasemana: Contaminação de água por nitrato já atinge 18 bairros de Natal

Reprodução Confira a lista de bancas nas quais você pode adquirir seu exemplar

Diógenes Dantas destaca: "Iberê não é tolo; se não tiver condições apoia outro"Napolítica: Trocar uma legenda maior por outra menor tem sido um bom negócio entre polítcos;Napolítica: Acomodação de Carlos Eduardo Alves no PDT gera divergências;Napolítica: Corte no Fundo de Participação dos Municípios piora a situação orçamentária das pequenas cidades. Mas nem tudo está perdido;Marcos Alexandre destaca a dificuldade que Carlos Eduardo terá para levar seu novo partido para a base aliada do governo estadual;Naentrevista: Eleição Unimed: Geraldo Ferreira, Carlos Dutra e Fernando Araújo;Nacidade: Mais da metade dos poços que abastecem Natal estão contaminados com nitrato;Nacidade: Hospital Leide Morais virou realidade na zona Norte;Naeconomia: O Nasemana traz que os açudes potiguares devem sangrar mais do que em 2008;20 perguntas: Rotavírus: É possível se prevenir dele;Naenergia: O royalty é nosso. Governo do Rio Grande do Norte chama prefeitos à luta para garantir;Na economia: Setor de automóveis torce que redução do IPI seja prorrogada;Napolícia: Quando o medo supera a violência. Sensação de insegurança tem deixado a população cada vez mais em pânico;Roberto Guedes: Colunista destaca que o Governo não consegue disfarçar derrota na AL;Nageral: Governadora anuncia investimento para 65 comunidades rurais;Nodois: Começar a se preparar antes do verão é a receita para chegar bem ao período mais aguardado do ano;Noestilo: Georgia Nery destaca o programa Black Beat, da locutora Amanda Faia;Nacultura: Esculturas de parede e adesivos decorativos: arte e arquitetura;Nacultura: A Jovem Guarda vai a Forra. Estrevista concedida por Leno ao Solto na Cidade- Especial para o Jornal Nasemana;Natecnologia: Twitter: conte o que você está fazendo;Pessoas que você precisa conhecer melhor: Luciano RochaFlashnominuto: Chicabana;Getúlio Soares destaca os agitos e babados da noite potiguar;Noturismo: Eventos para fugir da baixa estação;Zenaide Castro destaca que o Blue Dream Resort , localizado em Barra de Cunhaú, receberá um press trip de jornalista paraibanos;Noesporte: Rodada do Estadual pode mudar resultado da classificação geral;Noesporte: ABC/UnP/Art&C enfrenta o Tigres (PE), na estreia da competição de futsal;Edmo Sinedino: O sacrifício de Souza para com os tratamentos exaustivos;Ela respira Esporte: DeusinhaAlan Oliveira destaca o encontro furado dos três mosqueteiros;Nagastronomia: Camarão à Marina;Gabriela Duarte, em Estar Bem, traz dicas sobre comportamentos e atitudes na alimentação. Nessa semana, anticoncepcionais que embelezam;