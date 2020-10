Júlia Arruda apresenta proposta que beneficia educadores infantis

Vlademir Alexandre Júlia Arruda: primeiros projetos como vereadora de Natal.

As mudanças propostas no projeto de lei vão resultar na inclusão dos professores do ensino infantil - que trabalham em creches, com crianças de zero a três anos - no Plano de Cargos e Carreiras do magistério.“Trata-se de uma questão de justiça para esses professores, que eram prejudicados por estarem fora do PCCS. Eles merecem esse reajuste”, explica a parlamentar, que é membro da comissão de Educação do legislativo municipal.Júlia Arruda também vai defender na comissão o aumento do piso salarial dos professores de acordo com o orçamento e nos limites da lei de responsabilidade fiscal.“Melhorando o salário e proporcionando perspectivas de crescimento profissional aos professores, eles vão passar a exercer melhor sua função, e assim avança também a educação oferecida para as crianças e adolescentes na nossa cidade”, enfatiza a vereadora.