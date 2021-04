Fátima nega que investigações da PF tenham interesse político

Gabriela Duarte Fátima Bezerra aguarda explicação do DEM sobre destino do dinheiro da Camargo Correa.

“Acho que a Polícia está agindo com seriedade. Investigar é o papel dela. Não há nenhuma conotação política. Ela está cobrando algo que é de direito para que os fatos sejam esclarecidos”, ressaltou a deputada.Fátima Bezerra minimizou as insinuações do senador democrata sobre a doação da construtora Camargo Correia ao PT, chegando a um valor total de R$ 830 mil, sendo o maior valor repassado para então candidata a prefeita de Curitiba, Gleisi Hoffmann (PT), mulher do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, que recebeu R$ 500 mil.“Não estou acompanhando esse processo, mas se o PT for citado, que o diretório de Curitiba faça o mesmo que o senador está fazendo. Esclareça, apresente as notas e informe onde os recursos foram aplicados. Acho que José Agripino está fazendo a coisa certa, o que a sociedade espera", declarou.A deputada foi adversária de José Agripino na eleição para a Prefeitura de Natal, onde o líder do Democratas esteve ao lado da prefeita Micarla de Sousa (PV). Para a petista, o senador só precisa informar onde o dinheiro foi gasto. "A doação é legal, agora só falta que o partido dele esclareça exatamente quem foram os candidatos beneficiados com a doação. Mas ele já se pronunciou que apresentará a prestação de Contas até o final da semana ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE)", declarou.