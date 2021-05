Comunidade de Nossa Senhora da Apresentação discute violência

Fotos: César Auguto Pastoral reunirá comunidade para debater sobre violência em Nossa Senhora da Apresentação.

A partir das 9h, ocorrerá um debate com a presença de membros da comunidade e autoridades da Prefeitura e Governo do Estado, com objetivo de conscientizar a população sobre a criminalidade do bairro. O encontro será na Escola Municipal Waldson Pinheiro, no Vale Dourado, de onde também partirá uma caminhada às 16h.Segundo Sandra Mendes, membro da pastoral da Igreja, a idéia é encontrar uma solução para diminuir a violência no bairro. “As crianças e adolescentes da nossa comunidade não têm ocupação, vão somente à escola. Não há nada no outro horário”, disse.No debate, a Paróquia pretende cobrar das autoridades políticas públicas para Nossa Senhora da Apresentação. “Temos muitas mortes aqui”, ressalta Sandra que aponta falta de policiamento e interação dos moradores na coibição a violência.O tema para Campanha da Fraternidade deste ano é "Fraternidade e Segurança Pública".Durante toda a Quaresma, a campanha tratará do lema “A Paz é Fruto da Justiça”. A Paróquia Santo Antônio de Pádua está investindo na discussão sobre o assunto, propósito que foi apresentado pelo coordenador da Arquidiocese de Natal, padre Campos